بتكليفٍ من مسرور بارزاني.. هيوا أحمد يتفقّد جرحى الحادث المأساوي في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- بتكليف من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تفقد مسؤول مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في (كركوك-كرميان) هيوا أحمد، اليوم الاثنين، المصابين والجرحى ضحايا الحادث المروري الأليم الذي شهدته محافظة كركوك مؤخراً، والذين يتلقون العلاج حالياً في المستشفيات.

وخلال جولته التفقدية، سلّم أحمد مساعدات ومنحاً خاصة مقدمة من رئيس الحكومة للجرحى، مؤكداً صدور توجيهات مباشرة من مسرور بارزاني باستنفار كافة المؤسسات الصحية في الإقليم لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمصابين.

وأوضح أحمد في تصريح صحفي: "لقد أمر رئيس الحكومة بتوفير كافة المستلزمات العلاجية، مع الاستعداد التام لنقل الحالات الحرجة لتلقي العلاج خارج البلاد إذا استدعى الأمر".

وكشف المسؤول عن تكليف وزارة الصحة ومحافظة أربيل بمتابعة الوضع الصحي للمصابين بشكل ميداني ومباشر، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم الطبية والإنسانية.

وفي رسالة تضامنية، شدد هيوا أحمد على عمق الروابط الأخوية في كركوك، وقال: إن مصابنا واحد، وألم الكورد والعرب والتركمان لا يتجزأ. إن وقوفنا معاً في هذه الظروف العصيبة هو واجب إنساني وقومي يمليه علينا ضميرنا ووحدة مصيرنا.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومة إقليم كوردستان المستمرة لإغاثة المتضررين ودعم المواطنين في مختلف المحافظات دون تمييز.

وشهدت محافظة كركوك أمس الأحد حادثاً مرورياً أودى بحياة 8 مواطنين وأسفر عن إصابة أكثر من 20 آخرين.