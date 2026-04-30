أردوغان: مسار عملية السلام يسير في أجواء إيجابية ونمر بمرحلة حساسة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عملية السلام الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عقود بين الدولة وحزب العمال الكردستاني (PKK) تتقدم في "أجواء إيجابية"، وذلك في ردٍ مباشر على الانتقادات التي وجهها نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party).

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي: "إن الخطوات التي اتُّخذت مؤخراً نقلت العملية إلى مرحلة أكثر حساسية". وجاءت هذه التصريحات عقب مصادقة البرلمان على تقرير لجنة خاصة يتضمن خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمقترحات المتعلقة بمعالجة ملف حزب العمال الكردستاني.

وتأتي تأكيدات الرئيس التركي بعد يوم واحد من انتقادات حادة وجهتها "تولاي حاتم أوغلو"، الرئيسة المشتركة لحزب "دام بارتى"، اتهمت فيها الحكومة بـ"التردد وإضاعة الوقت"، مشددة على وجود "فرصة تاريخية للسلام" لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

من جانبه، فند أردوغان هذه الاتهامات، قائلاً: "هناك مناخ إيجابي ملموس، وما يجب القيام به واضح تماماً، والعملية تسير وفق ما هو مخطط ومتوقع لها". وأضاف أن الجهات التي تروج لنتائج متشائمة حول هذا المسار "تبني مواقفها على الأوهام والخيال بعيداً عن الحقائق على الأرض".

واختتم أردوغان حديثه بالإشارة إلى أن المصادقة على تقرير اللجنة البرلمانية تضع البلاد أمام "مفترق طرق يتطلب إدارة دقيقة وحذرة"، مؤكداً أن "تحالف الجمهور" الحاكم يسعى لتجاوز هذه المرحلة بنجاح عبر التعاون والتنسيق مع بقية الأطراف السياسية.