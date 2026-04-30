هيئة الأنواء الجوية تتوقع موجة أمطار رعدية وعواصف ترابية بدءاً من الغد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً موجة من الأمطار الرعدية وتقلبات في درجات الحرارة، يرافقها تصاعد للغبار في عدة مناطق.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الجمعة سيكون غائماً جزئياً، مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في الأقسام الغربية، وزخات خفيفة في بعض مناطق الشمال. وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى ستسجل تفاوتاً بين المحافظات؛ حيث تبلغ أدناها في السليمانية (24 درجة مئوية)، وتصل في العاصمة بغداد والأنبار وكربلاء وواسط إلى (33 درجة)، فيما تسجل محافظة ذي قار أعلى درجة حرارة بواقع (35 درجة مئوية).

أما يوم السبت، فمن المتوقع أن يستمر الطقس الغائم جزئياً مع هطول أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما يميل الطقس إلى الصحو في المنطقة الجنوبية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هناك.

وأشارت التوقعات إلى أن يوم الأحد سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة في عموم البلاد، مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية بالأقسام الغربية لتصل سرعتها إلى (30 كم/س)، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين (3-5 كم).

ولفتت الهيئة إلى أن طقس يوم الاثنين المقبل سيشهد تحولاً في الرياح لتصبح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب بتصاعد للغبار وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بعدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع استمرار فرص تساقط الأمطار الخفيفة في المنطقة الشمالية.

جدول درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الجمعة:

السليمانية: 24

أربيل ودهوك: 25

نينوى: 29

كركوك: 30

بغداد والأنبار وكربلاء: 33

البصرة وميسان والنجف وبابل: 34

ذي قار: 35