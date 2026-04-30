واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تحركات تقودها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي جديد، يهدف إلى تمكين السفن التجارية من الإبحار في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يشهد شللاً تاماً في حركة الملاحة جراء الحرب الدائرة مع إيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن رسائل داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أُرسلت إلى السفارات يوم الثلاثاء، أن واشنطن أطلقت مبادرة تحت اسم "الحرية البحرية". ودعت الرسالة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى ممارسة ضغوط على الحكومات الأجنبية للانضمام إلى هذا التحالف.

ووفقاً للوثائق المسربة، فإن المبادرة التي ستقودها الولايات المتحدة ستتركز مهامها على "تبادل المعلومات، وتنسيق الجهود الدبلوماسية، وفرض العقوبات". وجاء في الرسالة الموجهة للحلفاء: "إن مشاركتكم ستعزز قدرتنا الجماعية على استعادة حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي، والعمل الجماعي ضروري لإظهار العزم الموحد وفرض تكاليف باهظة على عرقلة إيران للمرور عبر المضيق".

ورغم أن واشنطن تؤكد أن التحالف المقترح ليس عسكرياً بالأساس، إلا أن الرسالة وجهت المسؤولين لسؤال نظرائهم الأجانب حول رغبتهم في أن يكونوا "شريكاً دبلوماسياً و/أو عسكرياً". ومن المقرر أن تدير العمليات جهود مشتركة بين وزارة الخارجية والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تفرض فيه البحرية الأمريكية حصاراً شاملاً على الموانئ الإيرانية لإجبار طهران على التراجع عن قرارها بإغلاق المضيق، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين ومخاوف عالمية من قفزة في أسعار الطاقة.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لحلفاء واشنطن، لاسيما أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم تقديمهم الدعم العسكري للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب ضد إيران.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين يوم الأربعاء بأنه مستعد لمواصلة الحرب والحصار المطول على إيران "إلا إذا وافقت طهران على التخلي الكامل عن طموحها النووي".