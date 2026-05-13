الإطار التنسيقي يكشف عن تغييرات في الحقائب الوزارية قبيل جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي

أربيل (كوردستان24)- كشف عدي عبد الهادي، القيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء 13 أيار 2026، عن حدوث متغيرات جديدة في ملف توزيع الحقائب الوزارية بين قوى الإطار، مشيراً إلى أن الاجتماعات السياسية المتواصلة أفضت إلى تفاهمات قد تعيد رسم خريطة بعض الوزارات خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات صحفية، أن اللقاءات التي عُقدت مؤخراً أدت إلى تعديل بيانات ومواقع وزارتين داخل الإطار التنسيقي، وذلك بعد إعادة النظر في آلية توزيع المناصب وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والتفاهمات السياسية بين القوى المشاركة.

وأضاف القيادي في الإطار أن الحراك السياسي لا يزال مرناً وقابلاً لمزيد من التغييرات التي قد تطال ثلاث وزارات إضافية، سواء من حيث نوعية الحقيبة أو الجهة السياسية التي ستتولاها، متوقعاً أن تُحسم هذه المشاورات نهائياً مساء اليوم، لتتضح الصورة الكاملة للكابينة الوزارية.

وأكد عبد الهادي أن هذه المباحثات المكثفة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الشامل لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف "علي الزيدي"، تمهيداً لعرضها على البرلمان.

وفي سياق متصل، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن المجلس سيعقد جلسة يوم غدٍ الخميس، مخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل المكلف علي الزيدي، في خطوة تهدف إلى حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة.