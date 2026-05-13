إنتاج 2 مليون و564 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- في إطار مساعيها الاستراتيجية للقضاء على مشكلة شح المياه وتوفير مياه نظيفة للمواطنين، أجرت حكومة إقليم كوردستان تغييراً جذرياً في قطاع المياه عبر إنجاز عشرات المشاريع الكبرى والمحطات الحديثة، لتأمين وصول ملايين الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب إلى منازل المواطنين.

ويجري حالياً تأمين المياه النظيفة للمواطنين وفقاً للمعايير العالمية، في مختلف مدن وبلدات وقرى في إقليم كوردستان من خلال، 25 مشروعاً ومحطة تصفية إستراتيجية، و 4946 بئراً ارتوازياً، بالإضافة الى 536 ينبوعاً طبيعياً.

وبهذا، يبلغ متوسط الإنتاج اليومي 2 مليون و564 ألف متر مكعب من المياه النظيفة ذات الجودة العالية.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، تم إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، منها (مشروع مياه طواريء أربيل، وقوشتبە، وبيرمام، وبارزان). وقد لعبت هذه المشاريع دوراً فعالاً في حلّ مشكلة نقص المياه التي استمرت لعقود، وأسهمت في الأستغناء عن أكثر من 1000 بئر ماء وإغلاقها، مما أسهم في حماية المياه الجوفية.

وبموازاة ذلك، يتواصل العمل في العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى في مناطق مختلفة، ومن أبرز هذه المشاريع:

• مشروع مياه گۆبتبە - جمجمال.

• مشاريع مياه (عقرة، وخانكي، ورانية، وبردرش، ودربندخان).

• مد الخط الثالث لمياه دوكان - السليمانية.

• مشروع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في أربيل.

إضافة لذلك، من المقرر الشروع خلال المستقبل القريب بتنفيذ مشاريع مياه (كويسنجق، وسوران، وكلار). ومع اكتمال هذه المشاريع، ستكون حكومة إقليم كوردستان قد أنجزت الخطوات النهائية نحو الحل الجذري والنهائي لمشكلة نقص المياه في عموم مناطق الإقليم.