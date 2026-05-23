رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت 23 أيار/مايو، برئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة بغداد.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس حكومة الإقليم تهانيه لرئيس الوزراء الاتحادي بمناسبة مباشرة مهامه، مؤكداً دعم حكومة إقليم كوردستان لإنجاح حكومته بما يضمن خدمة جميع المكونات والمواطنين العراقيين دون تمييز.

كما شدد رئيس حكومة الإقليم على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكلٍ جذري، وعلى أساس الدستور، مع احترام الكيان الاتحادي لإقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن سعادته بزيارة رئيس حكومة الإقليم، مؤكداً: "نحن جميعاً شركاء في هذا الوطن، وهدفنا هو حل المشاكل، والتوصل إلى اتفاقات، وخدمة جميع المواطنين والمكونات دون تمييز".

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان؛ بهدف حل القضايا العالقة وتجاوز المعوقات والتحديات الراهنة.