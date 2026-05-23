رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت 23 أيار/مايو، فور وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد، اجتماعاً مع رئيس الوزراء الاتحادي علي الفالح الزيدي.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وصل ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفدٍ حكومي رفيع المستوى.

وخلال زيارته التي تستغرق يومين، من المقرر أن يعقد مسرور بارزاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية.

‏وستتناول المباحثات آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة.