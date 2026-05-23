إقليم كوردستان يرفع عدد منشآته إلى 3 آلاف موقع لجذب الزوار صيفاً وشتاءً

استثمرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 7.5 مليار دولار في قطاع السياحة خلال خمس سنوات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات وتدابير شاملة لاستقبال الوافدين خلال عطلة العيد، كاشفة في الوقت ذاته عن قفزة نوعية في حجم الاستثمارات السياحية بالإقليم تجاوزت الـ 7.5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إبراهيم عبد المجيد، في مؤتمر صحفي، إن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية وأولوية قصوى في برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة.

مؤكداً أن الخطط الإستراتيجية تُرجمت عملياً على أرض الواقع بهدف تحويل الإقليم إلى وجهة لـ "السياحة المستدامة" تجذب الزوار على مدار فصول العام كافة دون الاعتماد على مواسم محددة.

وأوضح عبد المجيد أن الإقليم شهد طفرة استثمارية كبرى عبر تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً سياحياً ضخماً برأسمال إجمالي بلغ 7.5 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

مشيراً إلى أن عام 2023 وحده شهد ترخيص 39 مشروعاً جديداً بقيمة 345 مليون دولار.

وبيّن المتحدث أن البنية التحتية للسياحة في كوردستان باتت تضم أكثر من 3 آلاف منشأة متنوعة، من بينها 480 فندقاً، و282 موتيلاً، و44 مجمعاً، و20 قرية سياحية، فضلاً عن مئات المطاعم والمدن الترفيهية الكبرى.

وعن خطة التعبئة الخاصة بموسم العيد الحالي، أفاد عبد المجيد بوجود تنسيق رفيع المستوى مع وزارة الداخلية لتسهيل وتيسير إجراءات دخول السياح عبر النقاط الأمنية والمنافذ.

مؤكداً تشكيل لجان رقابية ميدانية في المحافظات الأربع والإدارات المستقلة، إلى جانب تخصيص 8 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى واستفسارات الزوار على مدار الساعة.

وبالموازاة، أكد المتحدث باسم هيئة السياحة، جهوزية منشآت القطاع الخاص واستمرار عمل الفنادق والمطاعم بكامل طاقتها الاستيعابية طيلة أيام العيد.

وفي مسعى لضبط الأسعار ومنع الاستغلال الموسمى، وجّه عبد المجيد رسالة طمأنينة حازمة للرأي العام، مؤكداً إلزام كافة المرافق السياحية والكابينات بتعليق قوائم الأسعار الرسمية بشكل علني تحت طائلة المسؤولية.

مشدداً على أن اللجان الرقابية ستتصدى بشكل صارم لأي تلاعب أو رفع غير قانوني للأسعار، وإحالة المخالفين إلى القضاء فوراً، لتقديم تجربة سياحية آمنة تعكس الهوية المضيافة لإقليم كوردستان.