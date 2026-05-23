رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً مع رئيس ائتلاف النصر

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته إلى بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم السبت 23 أيار (مايو) 2026، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن مسار العملية السياسية والأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة أن تضطلع الحكومة الاتحادية بمسؤوليتها في تقديم الخدمات لسائر المواطنين والمكونات في العراق على أسس من العدالة والمساواة.

وفي جانب آخر من المباحثات، جرى تسليط الضوء على مسيرة الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في مختلف القطاعات والمجالات.