حيدر العبادي: لا يجوز "معاقبة" مواطني إقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية

أربيل (كوردستان24)- صرح رئيس تحالف "النصر" حيدر العبادي، بأن حماية إقليم كوردستان تمثل واجباً وطنياً مشتركاً، معتبراً أن أي استهداف أو تهديد يوجه للإقليم هو بمثابة استهداف مباشر لهم، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة استمرار وتوطيد العلاقات بين أربيل وبغداد بشكل أكبر.

اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026، وعقب اجتماعه مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أكد العبادي على ضرورة حل كافة المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل عبر القنوات الدبلوماسية ولغة الحوار المباشر، لافتاً إلى أن الوضع الراهن في العراق مليء بالتحديات، وهو ما يتطلب تكاتف وتضافر جهود جميع الأطراف لتجاوز هذه المرحلة والتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة.

وبشأن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الحالية إلى بغداد، أشار رئيس تحالف "النصر" بالقول: "إن هذه الزيارة وسلسلة اللقاءات التي يجريها تمثل خطوة هامة وإيجابية من شأنها تسريع عملية معالجة القضايا والملفات العالقة بين الجانبين".

وفي جانب آخر من تصريحه، دافع العبادي بقوة عن حقوق مواطني الإقليم، قائلاً: "لا يجوز معاقبة شعب إقليم كوردستان بسبب سوء التفاهم والخلافات السياسية"، ومشدداً على ضرورة ألا تُقحم الحقوق والمستحقات المالية للمواطنين وتُجعل ضحية لقرارات وتجاذبات بعض السياسيين.

وحول ملف تشكيل التشكيلة الحكومية الجديدة في العراق، أعرب العبادي عن تفاؤله، مرجحاً حسم هذا الملف بعد حلول عيد الأضحى المبارك، نظراً لوجود توافق وتفاهم بين الأطراف السياسية يتيح تجاوز كافة العقبات بنجاح وتشكيل الحكومة دون معوقات.