ضمن لقاءاته في بغداد.. رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس حزب تقدم

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم السبت 23 أيار (مايو) 2026، مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وذلك في إطار زيارته إلى بغداد.

وأبدى رئيس حزب تقدم سعادته بزيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد، مؤكداً دعم حزبه الكامل، ودعمه الشخصي للحقوق الدستورية لشعب كوردستان، ومساندة الجهود الرامية لحل القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم الذي أبداه رئيس حزب تقدم، مشدداً على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مختلف القوى والأطراف السياسية، بما يضمن صون حقوق ومصالح سائر المكونات والمواطنين في العراق.