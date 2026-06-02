عضو في الفريق الإعلامي للمفاوضات الإيرانية يكشف تفاصيل التفاهم مع قطر بشأن الأرصدة المجمدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)-كشف سعيد آجرلو، عضو الفريق الإعلامي لبعثة المفاوضات الإيرانية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إلى دولة قطر، والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بملف الأرصدة الإيرانية المجمدة.

اشتراطات الوصول إلى 12 مليار دولار

وأوضح آجرلو، خلال مشاركته في برنامج "سپهر سیاست" عبر وكالة "فارس"، أن طهران تؤكد على ضرورة توفر 12 مليار دولار من أرصدتها المجمدة بمجرد توقيع الاتفاق المرتقب. وأشار إلى أن هذا المبلغ ينقسم إلى قسمين: 6 مليارات دولار من الأرصدة التي جُمدت سابقاً، و6 مليارات دولار إضافية من المقرر تحريرها في هذه المرحلة.

الدور القطري كضامن مالي

وحول طبيعة التفاهمات، ذكر آجرلو أن الجانب القطري يعمل كوسيط لحل الإشكالات المتعلقة بالأرقام وآليات التحرير. وأضاف أن النقطة الجوهرية في المباحثات الأخيرة تكمن في تعهد قطر بأن تكون هي الطرف المسؤول عن تسوية هذه المبالغ، على أن تقوم لاحقاً بتسوية الحسابات مع الجانب الأمريكي، وذلك لضمان وصول إيران إلى أموالها وتجنب أي عوائق قد تنشأ نتيجة ظروف سياسية أو عسكرية مستقبلية.

بنود الاتفاق وضمانات التنفيذ

وأكد عضو الفريق الإعلامي أن المفاوضات استندت إلى 14 بنداً، مشدداً على أن الجانب الإيراني يعتبر أي اختلال في الوصول إلى هذه الأرصدة "نقضاً للاتفاق"، مما يمنح طهران الحق في الانسحاب منه.

وأشار آجرلو إلى أن التفاهم الحالي مع القطريين بشأن نقل الأموال وإجراء التحويلات المالية قد تم التوصل إليه بالفعل، إلا أن تنفيذه يظل مشروطاً بالتوقيع على الاتفاق النهائي. واختتم بالتأكيد على أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان استخدام الأموال كضمانة لتنفيذ الالتزامات المتبادلة.