رسمياً.. احتساب بَطَلي بيئة بنجوين كشهداء

قائممقامية القضاء تشكر حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قائممقامية قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية، اليوم، عن صدور قرار رسمي من حكومة إقليم كوردستان يقضي باحتساب "بَطَلي بيئة بنجوين" اللذين فقدا حياتهما أثناء الدفاع عن الطبيعة، كشهداء رسميين لضمان وصون كامل حقوق عائلتيهما.

وعبّرت القائممقامية في بيان رسمي عن شكرها وتقديرها البالغين لكافة الجهات والشخصيات التي بذلت جهوداً حثيثة لإنصاف بَطَلي البيئة وصون حقوقهما الأدبية والمادية. وخصّت بالذكر رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ السليمانية، وكافة المسؤولين الذين ساهموا في تلبية واستجابة الطلب المرفوع من قبل إدارة قضاء بنجوين والموافقة عليه.

وأكدت إدارة القضاء في بيانها الالتزام المستمر بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لعائلات الشهداء، معربةً عن اعتزازها بالمساهمة في التخفيف من آلام ومعاناة ذويهم وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم تقديراً للتضحيات الجليلة التي قدمها أبناؤهم الشجعان في سبيل حماية البيئة.

واختتمت قائممقامية قضاء بنجوين بيانها بالتعبير عن تمنياتها في الحفاظ على سلامة ونظافة بيئة كوردستان، وأن يواصل الإقليم مسيرة الإعمار والازدهار والتقدم المستدام.