إسماعيل قاآني: هذه المرة سنغلق مضيق باب المندب أيضاً

أربيل (كوردستان24)- وجّه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، معلناً عن نية فتح جبهات حرب جديدة وجعل حركة الملاحة في مضيق باب المندب شبيهة بما هي عليه في مضيق هرمز.

وحذر قاآني في رسالة جديدة إسرائيل وأمريكا، مشيراً إلى أن "جبهة المقاومة" تستعد لتغيير المعادلات في المنطقة. وأوضح أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية في لبنان وغزة تتم بدعم أمريكي، مما دفع جبهة المقاومة إلى اتخاذ قرار بتوسيع نطاق دعمها للجبهتين والعمل على تفعيل جبهات قتال جديدة.

وهدد قائد فيلق القدس بإغلاق مضيق باب المندب، مؤكداً أن وضع حركة السفن في هذا المضيق سيصبح موازياً ومماثلاً للوضع في مضيق هرمز.

كما حذر قاآني إسرائيل من أن ارتكاب الجرائم في آن واحد في جنوب لبنان وغزة، سيضعها في مرمى عواصف هجمات حزب الله، وستواجه مرة أخرى "إعصار" الشباب الفلسطيني.

يُذكر أن مضيق باب المندب يُعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يقع بين اليمن والقرن الأفريقي، وتمر عبره سنوياً نحو 15% من التجارة البحرية العالمية. ومنذ اندلاع الحرب في غزة وتصاعد النزاعات في جنوب لبنان، شنت جماعة الحوثي في اليمن، المقربة من إيران، هجمات عديدة على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.