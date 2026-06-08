زلزال يهز العاصمة الكوبية هافانا

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أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال قوي الاثنين قبالة السواحل الغربية لجزيرة كوبا، حيث أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في هافانا بهزة أرضية استمرت 20 ثانية وأجبرت السكان على الخروج من المباني والنزول إلى الشوارع.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 6,1 درجات، ووقع على بعد حوالى 100 كيلومتر من الطرف الغربي للجزيرة.

قالت كارميل ديلغادو، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ 47 عاما، لوكالة فرانس برس "في البداية شعرت بدوار شديد، لم يخطر ببالي أنه زلزال، لم يسبق لي أن مررت بمثل هذا الشعور من قبل".

وأضافت "لكن بمجرد أن أدركنا حقيقة الأمر، غادرنا المكان بسرعة".

وقالت السلطات الكوبية إن الهزة الأرضية شُعر بها "في جميع أنحاء غرب البلاد"، حتى أن سكانا في ولاية فلوريدا الأميركية المجاورة لكوبا شعروا بها أيضا.