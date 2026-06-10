القضاء الأميركي يحكم بسجن قيادي سابق في طالبان 42 عاما

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أربيل (كوردستان24)- قضت محكمة في الولايات المتحدة بسجن قيادي سابق في حركة طالبان الأفغانية 42 عاما بعد إدانته بخطف صحافي وقتل جنود أميركيين عام 2008.

واتّهم مدّعون أميركيون حاجي نجيب الله (50 عاما) بخطف صحافي أميركي تم التعريف عنه على أنه الصحافي لدى نيويورك تايمز ديفيد رود ومدنيَّين أفغانيَّين.

كما اتُّهم بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين ومترجم أفغاني في هجوم نفّذته قوّات تحت قيادته في حزيران/يونيو 2008.

وبعدما أوقف في أوكرانيا، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 2020.

وأقرّ بذنبه العام الماضي باحتجاز رهائن وتوفير مواد داعمة لارتكاب أعمال إرهابية تسببت بسقوط قتلى، وفق ما جاء في بيان لوزارة العدل الأميركية.

وقال المدعي العام الأميركي بالوكالة تود بلانش إن "أولئك الذين يؤذون الأميركيين وينخرطون في أعمال إرهابية ستجري ملاحقتهم وسيواجهون العدالة مهما طال الزمن".

خُطف رود في أفغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى جانب مترجم وسائق.

وبحسب نيويورك تايمز التي أبقت خبر خطفه سرّا خشية تعريضه للخطر، نجح رود في الفرار من خاطفيه في حزيران/يونيو 2009.



