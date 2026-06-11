الخارجية الباكستانية لـ «كوردستان 24»: تبادل الرسائل مستمر بين واشنطن وطهران

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أربيل (كوردستان24)- تؤكد وزارة الخارجية الباكستانية أنه على الرغم من الهجمات الأخيرة، فإن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لا يزال مستمراً بمسار دبلوماسي موازٍ.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندارابي، لموقع "كوردستان 24" اليوم الخميس، 11 حزيران/يونيو 2026، بأن قنوات الاتصال الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران عبر باكستان وقطر لا تزال مفتوحة حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه على الرغم من الهجمات والتوترات الأخيرة المتبادلة بين الطرفين، فإن تبادل الرسائل بين البلدين تواصل ولم ينقطع، وسوف يستمر لحين التوصل إلى اتفاق.

ويأتي ذلك في وقت شنت فيه الولايات المتحدة، فجر اليوم الخميس 11 حزيران/يونيو، سلسلة هجمات استهدفت الأراضي الإيرانية، عقب ضربات متبادلة جرت خلال الأيام الماضية بين إيران وإسرائيل.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فإن الهجمات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت "سنتكوم" أن الضربات كانت للدفاع عن النفس واستهدفت عدة أهداف إيرانية بأمر من رئيس البلاد، دونالد ترامب. وأضافت: "تأتي هذه الهجمات رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة وغير المبررة، وستظل القوات الأمريكية في حالة يقظة وتأهب".

ورداً على الضربات الأمريكية، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عدداً من القواعد العسكرية لواشنطن في الكويت ودول الخليج، مما تسبب في إغلاق المجال الجوي للمنطقة لعدة ساعات.

وقبل هذه الهجمات، كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن الهدف من تلك الضربات الجوية هو إجبار إيران على قبول مسودة الاتفاق التي اقترحتها الدول الوسيطة، إلا أن طهران لا تزال متمسكة بشروطها وتبدي عدم استعدادها لتقديم أي تنازلات.