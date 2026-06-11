الخارجية الإيرانية: الأنباء حول التوصل لاتفاق "تكهنات" وواشنطن تعرقل النص النهائي

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أربيل (كوردستان24)- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المعلومات المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق (حول الملفات العالقة) بأنها مجرد "تكهنات"، مؤكداً أن الموضوع لم يصل بعد إلى صيغته النهائية.

وأوضح بقائي، في تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني، أن مسار المفاوضات كان واضحاً بالنسبة لطهران منذ البداية، مشيراً إلى أن "الجزء الأكبر من نص الاتفاق قد تم إنجازه بالفعل"، إلا أن العقبة تكمن في تذبذب المواقف الأمريكية.

واتهم المتحدث الإيراني الجانب الأمريكي بعرقلة الحسم النهائي، قائلاً: "كان الجزء الأكبر من النص قد اكتمل، لكن الأمريكيين كانوا يغيرون مواقفهم باستمرار"، مما حال دون إتمام التوافق حتى الآن.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهده المنطقة، وفي ظل ضغوط دبلوماسية وميدانية متزايدة، مما يضع مصير التفاهمات المحتملة في دائرة الغموض.