ترامب يعلن: "مجتبى خامنئي" وافق على اتفاق تاريخي لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار

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أربيل (كوردستان24)- أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة سياسية اليوم الخميس 11 حزیران/یونیو 2026، بإعلانه أن المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، قد وافق على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي حالة التصعيد العسكري والحصار في المنطقة.

بنود الاتفاق المرتقب



وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتضمن بندين أساسيين؛ الأول هو إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة الدولية، والثاني هو قيام الولايات المتحدة برفع الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية.

تفاؤل بالبيت الأبيض



ورداً على سؤال مباشر من أحد الصحفيين حول ما إذا كان المرشد الإيراني قد أعطى موافقته النهائية على هذا الاتفاق، قال ترامب: "أعتقد أن الإجابة هي نعم"، في إشارة إلى انفراجة دبلوماسية كبرى قد تنهي أزمة الحرب في الشرق الأوسط.

سياق التطورات



تأتي تصريحات ترامب في وقت حساس جداً، حيث يمثل هذا الإعلان أول بادرة لتوافق مباشر بين الإدارة الأمريكية والقيادة الإيرانية الجديدة بقيادة مجتبى خامنئي، الذي تولى منصبه بعد مقتل والده علي خامنئي في شباط/فبراير الماضي.

وعلى الرغم من إشارات التفاؤل الصادرة من واشنطن، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد وصف الأنباء المتداولة حول التوافق قبل ساعات بأنها "تكهنات"، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي كان يغير مواقفه باستمرار، مما يضع المجتمع الدولي في حالة ترقب بانتظار تأكيد رسمي من طهران حول هذه الخطوة التاريخية.





المصدر: وکالات