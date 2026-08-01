UKMTO: استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان بعد تحذيرات من الحرس الثوري

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم السبت، بأن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بـ "سلاح غير محدد" قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أسفر عن أضرار في غرفة المحركات دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضحت الهيئة البريطانية أن الهجوم وقع على بُعد 12.5 ميلاً بحرياً قبالة سواحل منطقة ليما العُمانية، مشيرةً إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان صادر عن علاقاته العامة، أن قواته البحرية استهدفت ناقلتي نفط لمخالفتهما القوانين والتعليمات البحرية في مضيق هرمز، فيما أجبرت أربع ناقلات أخرى على تغيير مسارها والعودة بسرعة.

وأضاف البيان الإيراني أن تلك السفن حاولت العبور عبر مسارات غير تلك المحددة من قبل الحرس الثوري، اعتماداً على توجيهات وغطاء جوي من القوات الأمريكية.

كما نفى الحرس الثوري ما ورد في بيان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشأن تأمين عبور السفن، داعياً شركات الملاحة إلى عدم الاعتماد على بيانات "سنتكوم" والاستفسار مباشرة من أطراف الحوادث.

وأكد الحرس الثوري استمرار قواته البحرية في "الإشراف والسيطرة الكاملة" على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

محذراً في الوقت ذاته من أن أي "تدخل أو أوامر غير قانونية" تصدر عن الجيش الأمريكي للتحركات البحرية في المنطقة لن تبقى دون رد.