تحطم مقاتلة أميركية من طراز F-35 في كاليفورنيا

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أربيل (كوردستان 24)- تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات البحرية الأمريكية من طراز (F-35B Lightning II)، اليوم الجمعة (31 تموز 2026)، داخل قاعدة "ميرامار" الجوية بولاية كاليفورنيا، إثر حادث فني أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ونقلت تقارير إعلامية عن وكالة "رويترز" ومسؤولين عسكريين تأكيدهم نجاح طيار المقاتلة في استخدام مقعد القذف الاضطراري للنجاة بنفسه قبل تحطم الطائرة، حيث جرى العثور عليه ونقله إلى مركز طبي في جنوب كاليفورنيا لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وباشرت فرق الإنقاذ والجهات المختصة التواجد في موقع الحادث عقب تصاعد أعمدة الدخان من بقايا الطائرة المحترقة داخل حرم القاعدة العسكرية، فيما فُتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب وملابسات الخلل الفني الذي أدى إلى سقوطها.