ترامب: من الممكن توقيع اتفاق مع إيران الاثنين المقبل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026، عن توقعه توقيع الاتفاق الشامل والنهائي مع جمهورية إيران الإسلامية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مرجحاً أن يتم ذلك مطلع الأسبوع المقبل أو يوم الاثنين تحديداً، في خطوة تعكس انفراجة دبلوماسية كبرى بعد أسابيع من التصعيد والتلويح بالخيار العسكري.

وكشف ترامب، في اتصال هاتفي مع منصة "أكسيوس" الإخبارية، أنه يرى موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "إيجابياً جداً".

مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه طالب الجانب الإيراني بإصدار نفي علني وتوضيحات رسمية تفند تفاصيل البنود الـ 14 التي تداولتها وسائل الإعلام الحكومية في طهران مؤخراً.

واصفاً تلك المعلومات المسربة بـ"غير الصحيحة".

يأتي هذا التحول الإيجابي في خطابات البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من تهديد ترامب بشن ضربات عسكرية مباشرة، قبل أن يعلن تراجعه عن التنفيذ لإتاحة الفرصة للدبلوماسية.

وتتطابق المؤشرات الصادرة من واشنطن مع الأجواء في طهران؛ حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة "إكس" أن البلدين باتا "قريبين جداً" من توقيع ما أسماها "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

موجهاً دعوة صارمة لوسائل الإعلام بضرورة التوقف عن نشر أي تكهنات أو شائعات حول مضامين الاتفاق إلى حين صياغته رسمياً ووضعه حيز التنفيذ.

وعلى خطى الوساطة، دخلت باكستان بثقلها السياسي لضمان نجاح المسار التفاوضي.

إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في تدوينة على منصة "إكس"، أن بلاده تقود جهوداً مكثفة وحثيثة لإتمام الاتفاق، محذراً من وجود حملات تضليل ممنهجة تقودها أطراف تسعى لتقويض عملية السلام.

وختم شريف قوله بعبارة حاسمة أكد فيها أن "السلام لم يكن يوماً أقرب مما هو عليه الآن".