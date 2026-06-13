شهباز شريف: اتفاق السلام بين أمريكا وإيران سيُوقع "إلكترونياً" خلال الساعات القادمة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم السبت، عن اقتراب موعد توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن التوقيع الرسمي سيتم "إلكترونياً" خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال شريف، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى إبرام اتفاق السلام، ومن المتوقع أن تنتهي كافة الإجراءات خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده بصدد إتمام التحضيرات اللازمة لمراسم التوقيع الإلكتروني فور استكمال التفاصيل الأخيرة، مبيناً أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق محادثات فنية مكملة بين الجانبين لمناقشة آليات التنفيذ.

وفي سياق رسالته، أعرب شهباز شريف عن شكره وتقديره لكل من الولايات المتحدة وإيران لالتزامهما بمسار التفاوض، كما ثمن دعم دول المنطقة لجهود الوساطة، معرباً عن تفاؤله بأن يشكل هذا "الاتفاق التاريخي" ركيزة أساسية لإرساء سلام مستدام في المنطقة.

تأتي هذه التطورات بعد أشهر من التوتر المتصاعد والمواجهات الميدانية بين واشنطن وطهران في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز. وقد لعبت باكستان دور الوسيط الرئيسي لتهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وكان مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكدوا في وقت سابق تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات. ويُنتظر أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء حالة الاحتقان العسكري وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية للسفن التجارية في الممرات المائية الحيوية.