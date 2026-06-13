البطريرك مار بولس الثالث نونا يزور عنكاوا غداً

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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يصل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، غبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، يوم غدٍ الأحد الموافق 14 حزيران 2026، إلى مدينة عنكاوا في محافظة أربيل، في زيارة تحمل أبعاداً روحية ووطنية لأبناء المكوّن المسيحي في العراق وإقليم كوردستان.

وبهذه المناسبة، رحّب رئيس كتلة صويانا المسيحية النيابية، النائب كلدو رمزي أوغنا، بزيارة البطريرك الجديد، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي إلى مدينة أصبحت، بحسب وصفه، رمزاً لصمود الوجود المسيحي وحاضنةً للهوية الحضارية والثقافية لشعبها.

وقال أوغنا في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن عنكاوا "حافظت على لغتنا وتراثنا وإيماننا عبر الأجيال"، مؤكداً أن زيارة البطريرك مار بولس الثالث نونا تحمل معاني تتجاوز حدود اللقاءات والاحتفالات.

وأضاف أن الزيارة تمثل "تأكيداً على وحدة الكنيسة والشعب، وعلى التمسك بجذورنا التاريخية العميقة في أرض بلاد ما بين النهرين، التي شهدت انطلاق رسالتنا المسيحية منذ القرون الأولى".

وأشار أوغنا إلى أن عنكاوا "كانت وما زالت شاهداً على قدرة أبناء شعبنا على البقاء والتجدد رغم التحديات والهجرات والآلام"، لافتاً إلى أنها احتضنت آلاف العائلات المسيحية القادمة من مختلف مناطق العراق، وبقيت منارةً للإيمان والثقافة والتراث.

وأكد رئيس كتلة صويانا المسيحية النيابية أن استقبال البطريرك الجديد يستدعي استحضار المسؤولية المشتركة في حماية الإرث التاريخي والروحي واللغوي للمكوّن المسيحي، والعمل على تثبيت أبناء الشعب المسيحي في أرضهم، وصون حقوقهم، وتعزيز حضورهم بوصفهم مكوناً أصيلاً أسهم في بناء حضارة العراق وتاريخه وثقافته.

واختتم أوغنا بيانه بالقول: "أهلاً وسهلاً بكم في عنكاوا، مدينة الإيمان والهوية والصمود، ونسأل الرب أن يبارك زيارتكم، وأن يجعلها مصدر رجاء وقوة ووحدة لأبناء الكنيسة الكلدانية ولجميع أبناء شعبنا".