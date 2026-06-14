رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وفدٍ عسكري عراقي رفيع المستوى

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (الأحد، 14 حزيران 2026)، وفداً عسكرياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش العراقي.

وأوضح الوفد خلال اجتماع الجانبين، الغرض من زيارته لإقليم كوردستان، مبيناً أنها جاءت بتوجيه من علي الزيدي، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والقائد العام للقوات المسلحة، لمتابعة الملف الأمني للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان بالاشتراك مع قوات البيشمركة والأجهزة المعنية الأخرى، لتأمين الضمانات اللازمة لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط.

وأثنى نيجيرفان بارزاني على الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة بصفتها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا التنسيق والتعاون في سبيل سد الثغرات الأمنية في المناطق التي تشهد تحركات للإرهابيين.

وفي السياق، أشاد نيجيرفان بارزاني بموقف رئيس الوزراء الزيدي وبالعلاقات والتنسيق بين أربيل وبغداد.

وبصدد المساعي الرامية لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، أكد رئيس الإقليم على أهمية هذه الجهود واصفاً إياها بالمؤثرة في إنعاش اقتصاد البلد.

وفي جانب آخر للاجتماع الذي حضره وزير شؤون البيشمركة ورئيس أركان البيشمركة تم التأكيد على ضرورة وجود خطط وتعاون أمني مشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة لحماية الاستقرار ومواجهة الإرهاب ومخاطره.