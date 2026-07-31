إيران تعلن إيقاف حركة العبور عبر هرمز و"سنتكوم" تنفي سيطرة طهران على المضيق

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أربيل (كوردستان 24)- شهد الموقف البحري في مضيق هرمز تضارباً في البيانات الرسمية، اليوم الجمعة (31 تموز 2026)، حيث ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن سلطات الملاحة في البلاد أوقفت حركة العبور عبر المضيق مؤقتاً بسبب استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

مشيرة إلى أن البت في طلبات مرور السفن سينظر فيه عقب استقرار الأوضاع.

في المقابل، نفت القيادة المركزية القوات الأمريكية (سنتكوم) تلك الأنباء، مؤكدة أن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز تسير بشكل طبيعي وأن المضيق يظل مفتوحاً، مشددة على عدم سيطرة الجانب الإيراني عليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الإجراءات العسكرية الراهنة ضد إيران بأنها "عملية عسكرية محدودة وليست حرباً شاملة".

مشيراً في كلمة ألقاها إلى أن التحركات الأمريكية المستمرة منذ خمسة أشهر أسفرت عن استهداف أجزاء واسعة من البنية التحتية العسكرية، والحد من القدرات البحرية وسلاح الطائرات المسيرة التابع لطهران.

كما انتقد ترامب المسار التفاوضي مع الجانب الإيراني، مؤكداً استمرار الضغوط العسكرية، في حين تتواصل الاتصالات والتقييمات الإقليمية للحد من تداعيات التصعيد في المنطقة.