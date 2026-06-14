ترامب يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويعد بفتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية "قريباً"

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أربيل (كوردستان 24)- أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد 14 حزیران/یونیو 2026، تصريحات قوية تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً التزامه بمنع طهران من حيازة أسلحة نووية وضمان حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، قال ترامب: "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، ومضيق هرمز سيُفتح للعمل والتجارة قريباً جداً!".

ولم يوضح ترامب تفاصيل إضافية حول الآلية التي سيتم من خلالها "فتح" المضيق أو الجدول الزمني لذلك، إلا أن تصريحاته تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية مستمرة وتأثيرات على إمدادات الطاقة العالمية.

كما تضمنت تدوينة ترامب إشادة لافتة بـ فيكتوريا كوتس، المسؤول السابقة في مجلس الأمن القومي والزميلة الحالية في "مؤسسة هيريتيج" (Heritage Foundation)، حيث وصفها بأنها "رائعة للغاية" وتفهم الملفات "كما يفعل القليلون غيرها".

ويرى مراقبون أن إشادة ترامب بكوتس، المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه النفوذ الإيراني، قد تعطي مؤشراً على ملامح السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط وتأمين خطوط الملاحة الدولية، لا سيما مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي.

تأتي هذه التصريحات لتعزز من نهج "الضغط الأقصى" الذي لطالما تبناه ترامب تجاه الطموحات النووية الإيرانية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول التحركات القادمة لواشنطن في المنطقة.