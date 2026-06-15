وكالة مهر تكشف بعض بنود مسودة الاتفاق الإيراني الأمريكي

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، نقلاً عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض، عن تفاصيل مسودة اتفاق مكوّن من 14 نقطة بين طهران وواشنطن.

وأفادت الوكالة اليوم الاثنين، 15 حزيران/يونيو 2026، بأن الاتفاق لا يتضمن إنهاء الحرب ورفع العقوبات فحسب، بل يشتمل أيضاً على تخصيص ما يقارب 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع استبعاد ملفي البرنامج الصاروخي ودعم فصائل المقاومة نهائياً من جدول أعمال المفاوضات.

وبحسب المسودة المعروضة، فإن أبرز النقاط تضمنت ما يلي:

إنهاء الحرب: الوقف الفوري والدائم للقتال على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان.

السيادة الوطنية: تتعهد الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادتها الإقليمية.

الحصار البحري ومضيق هرمز: رفع الحصار البحري بالكامل وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً وفقاً للإجراءات والضوابط الإيرانية.

انسحاب القوات: تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها المنتشرة في المناطق المحيطة بإيران.

الاقتصاد والنفط: تعليق العقوبات المفروضة على مبيعات النفط والبتروكيماويات، وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى أصولها المالية.

تعويضات إعادة الإعمار: تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتقديم خطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ يقل عن 300 مليار دولار.

الأموال المجمدة: الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوماً، على أن يتم وضع نصف هذا المبلغ تحت تصرف طهران قبل البدء الفعلي للمفاوضات.

شرط التفاوض: لن تبدأ المفاوضات الرسمية إلا بعد الإفراج عن نصف الأموال المجمدة ورفع الحظر النفطي والبحري بالكامل.

الملف النووي: تؤكد إيران التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتعهدها بعدم إنتاج أو السعي لامتلاك أسلحة نووية.

الخطوط الحمراء: استبعاد ملف البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم فصائل المقاومة بشكل قاطع من جدول أعمال المحادثات، وعدم إخضاعهما للتفاوض تحت أي ظرف.

المرحلة المقبلة

ومن المقرر أنه بعد التوقيع على هذه المذكرة، ستبدأ مرحلة مفاوضات تمتد لـ 60 يوماً بهدف رفع جميع العقوبات (الأولية والثانوية) وإلغاء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يتعين المصادقة على الاتفاق النهائي عبر قرار رسمي يصدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.