نيجيرفان بارزاني يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو لتعزيز استقرار المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي.

وقال نيجيرفان بارزاني في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أرحب بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف رئيس الإقليم: "آمل أن تعمل جميع الأطراف بحسن نية نحو التنفيذ الكامل للاتفاق، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

كما أعرب عن تقديره لكافة الأطراف التي ساهمت في تيسير وإنجاح هذا الاتفاق، قائلاً: "أتقدم بتقديري الخالص لجميع الذين لعبوا دوراً في تسهيل ودعم هذا الإنجاز".