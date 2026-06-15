الدوحة تستضيف مباحثات تمهيدية غير مباشرة بين واشنطن وطهران

قبل التوقيع الرسمي في سويسرا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع الجاري، مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تمهيداً للتوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما أفاد به مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الترتيبات الجارية، أن "اجتماعات تحضيرية منفصلة ستُعقد مع كلا الطرفين في الدوحة هذا الأسبوع، كخطوة تسبق التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا وبدء المحادثات الفنية الثنائية".

وأضاف المصدر أن الوسطاء القطريين غادروا العاصمة الإيرانية طهران عقب جولة من "المفاوضات المكثفة والمطولة" استمرت لنحو 17 ساعة، حيث بدأت أمس الأحد وانتهت بالتوصل إلى هذا الاتفاق التمهيدي.

AFP