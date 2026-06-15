رئيس إقليم كوردستان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويؤكد: زيارة توم باراك ستبحث ملفات هامة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 15 حزيران 2026، في تصريح خاص لمراسل قناة "كوردستان 24" هوشمند صادق، عن دعم الإقليم الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا فجر اليوم الاثنين، 15 حزيران 2026، إلى اتفاق شامل لإنهاء التوترات؛ ويتضمن الاتفاق وقفاً لإطلاق النار في لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، ومن المقرر التوقيع عليه رسمياً في سويسرا يوم الجمعة المقبل المصادف 19 حزيران.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تطلعه إلى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سريعاً ليعود السلام والاستقرار إلى المنطقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تجنب الحروب وإرساء السلام، مما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من الاستقرار للشعوب.

ومن المقرر أن يزور توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق وسوريا، مدينتي بغداد وأربيل يوم غدٍ الثلاثاء 16 حزيران 2026.

وبشأن هذه الزيارة، أوضح رئيس إقليم كوردستان أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها توم باراك المنطقة رسمياً بصفته مبعوثاً للرئيس الأمريكي، مؤكداً أنه سيتم التباحث في القضايا ذات الصلة بإقليم كوردستان والعراق بشكل عام، وذلك في سبيل تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، أشار نيجيرفان بارزاني إلى أن مبادرة الرئيس مسعود بارزاني جاءت في وقتها المناسب، مؤكداً استمرار التواصل والعمل مع الأطراف السياسية كافة.



