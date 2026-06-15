نيجيرفان بارزاني يهنئ البطريرك مار بولس الثالث ويؤكد: كوردستان ستبقى واحة للتعايش السلمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- زار رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الاثنين 15 حزيران 2026، كاتدرائية مار يوسف للكلدان في عينكاوا، حيث كان في استقباله البطريرك مار بولس الثالث نونا، رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، إلى جانب عدد من رجال الدين المسيحيين.

وخلال اللقاء، رحب نيجيرفان بارزاني بالبطريرك في أربيل، معرباً عن سعادته بزيارته إلى إقليم كوردستان، وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً تقديم الدعم والتعاون الكامل له وللكنيسة الكلدانية.

وأكد أن المكون المسيحي يمثل جزءاً أصيلاً وهاماً من شعب كوردستان والعراق، وله دور بارز في تاريخ البلاد وحاضرها ومستقبلها. كما شدد على أن إقليم كوردستان سيبقى كعهده دائماً واحة آمنة للتعايش السلمي، والتسامح، وقبول الآخر لجميع المكونات الدينية والقومية.

من جانبه، عبر البطريرك مار بولس الثالث نونا عن شكره وتقديره لزيارة نيجيرفان بارزاني للكاتدرائية، مشيداً بالدور الإنساني والتاريخي لإقليم كوردستان في استقبال وإيواء المسيحيين والمكونات الأخرى إبان هجمات تنظيم داعش، كما ثمن عالياً أجواء التعايش السلمي السائدة في الإقليم.

وشهد اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في إقليم كوردستان، التباحث بشأن أوضاع المسيحيين في العراق والمنطقة بشكل عام.