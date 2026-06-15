خلال اتصال مع عراقجي.. فؤاد حسين يؤكد أهمية إنهاء حالة الحرب في المنطقة

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أربيل (كودستان24)- بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين 15 حزيران 2026، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقچي، سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي وأهمية إنهاء حالة الحرب في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن الوزير الإيراني عباس عراقچي أعرب خلال الاتصال عن تقديره للجهود التي بذلها العراق في مختلف المراحل لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، مثمناً دور الحكومة ووزارة الخارجية العراقية في دعم المساعي التي أسهمت في إنجاح هذا المسار التفاوضي.

من جانبه، قدم وزير الخارجية العراقي التهنئة لنظيره الإيراني وللوفود المفاوضة على التوصل إلى التفاهمات الأخيرة، مؤكداً أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد فؤاد حسين خلال الاتصال على أهمية العمل المشترك لإنهاء حالة الحرب بشكل كامل في المنطقة، مبيّناً أن تحقيق هذا الهدف سيتيح لدول المنطقة التفرغ لجهود البناء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز فرص الازدهار.

وفي ختام الاتصال، أعرب الوزير العراقي عن شكره لنظيره الإيراني على حرصه على التواصل المستمر وإطلاع الجانب العراقي على مجريات وتطورات المفاوضات طوال الفترة الماضية.