رئيس إقليم كوردستان يهنئ برأس السنة الهجرية الجديدة

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أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026، تهنئة إلى المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول الأول من شهر محرم الحرام ورأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ.

وجاء في نص التهنئة:

"بمناسبة الأول من محرم الحرام وحلول رأس السنة الهجرية الجديدة (1448)، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة المسلمين كافة في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالخير والنجاح للجميع.

نسأل الله العلي القدير أن تكون هذه المناسبة المباركة مدعاة لتحقيق السلام، والوئام، والطمأنينة، والاستقرار الدائم لمنطقتنا وللبشرية جمعاء، وأن يضع حداً لكافة المصاعب والآلام.

كل عام وأنتم بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

16 حزيران 2026"