قاليباف سيحضر توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء أن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في سويسرا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجيد تخت روانجي قوله "ستكون سويسرا مكان التوقيع، لكن لم يُحدد الموقع الدقيق بعد. وستبدأ الجولة التالية من المفاوضات فور التوقيع".

وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، سيمثل واشنطن، بينما "سيمثل إيران السيد قاليباف".

AFP