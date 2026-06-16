مستشار الزيدي لـ "كوردستان 24": لا توجد أي خطط لرفع سعر صرف الدولار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نفى مستشار لرئيس الوزراء العراقي كافة الأنباء المتداولة التي تتحدث عن نية الحكومة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لمواجهة الأزمة المالية الحالية. وأشار إلى أنه على الرغم من أن إغلاق مضيق هرمز ألحق ضرراً كبيراً بعائدات البلاد، إلا أن الحكومة لن تلجأ إلى زيادة سعر الدولار.

وصرح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، لـ "كوردستان 24" بأن التحديات المالية الحالية التي يواجهها العراق ترتبط بشكل مباشر بالصراعات والتوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن نحو 85% من النفط العراقي كان يُصَدَّر يومياً عبر هذا المضيق إلى الأسواق العالمية، ولذلك فإن تعطل هذا الممر المائي الحيوي أدى إلى الحد من القدرات المالية للحكومة.

ونفى مستشار علي الزيدي الشائعات التي تشير إلى رغبة الحكومة في تعديل سعر الصرف، قائلاً: "في هذه المرحلة، لا توجد لدى الحكومة العراقية أي خطط لرفع سعر صرف الدولار، بل تتركز كافة الجهود والمباحثات على إيجاد آليات بديلة لتجاوز هذا الوضع الراهن".

وتأتي تصريحات مظهر محمد صالح هذه عقب تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، تشير إلى نية الحكومة الاتحادية رفع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار مجدداً كخطوة لمواجهة التحديات والأزمة المالية الحالية.