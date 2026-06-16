مسيرة أوكرانية تستهدف أكبر مصفاة في منطقة موسكو

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أربيل (كوردستان 24)- تسبب طائرة مسيرة أوكرانية في حريق وأضرار بمنشأة داخل أكبر مصفاة نفط في ​منطقة موسكو اليوم الثلاثاء 16 حزیران/یونیو 2026، فيما أعلنت شركة تاتنفت ‌المنتجة للنفط فرض حدود قصوى على شراء الوقود على مستوى البلاد، في مؤشر على اتساع تأثير الحملة الأوكرانية التي تستهدف ​البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي.

وتشير بيانات رسمية ​ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات أجرتها رويترز ⁠إلى أن عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية ​تضاعف منذ بداية 2026، في مسعى لاستهداف أحد أهم مصادر ​تمويل الحرب الروسية، مما أدى إلى وقف كامل أو جزئي لعمليات معالجة النفط وانخفاض في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وقال الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مصفاة جازبروم نفت تعرضت لضربة ​من مسافة 500 كيلومتر، مما يوضح النطاق الذي مكن أن تصل ‌إليه ⁠ضربات أوكرانيا بعيدة المدى.

وأضاف عبر إكس "هذا رد عادل على الضربات الروسية، وعلى إطالة أمد حرب يجب إنهاؤها".

وقالت أجهزة الطوارئ المحلية إن حريقا اندلع في المصفاة ​تم إخماده ولم ​يؤثر على ⁠سير العمليات. وفي وقت سابق، قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن منشأة ​في الموقع تعرضت لأضرار، دون أن يقدم ​مزيدا ⁠من التفاصيل.

وتشير أحدث البيانات إلى أن المصفاة، التي استهدفت عدة مرات، كررت 11.6 مليون طن من الخام في 2024 ⁠وأنتجت ​2.9 مليون طن من البنزين ​و3.2 مليون طن من الديزل.



المصدر: رویترز