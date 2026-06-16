بابا الفاتيكان: أشكر الرب على اتفاق السلام المؤقت بين أمريكا وإيران
أربيل (كوردستان 24)- أشاد البابا ليو الرابع عشر اليوم الثلاثاء 16 حزیران/یونیو 2026، بالاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قائلا "أشكر الرب" على استعداد القوتين لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما يوم الجمعة القادم.
وعبر بابا الفاتيكان عن أمله في أن يضع الاتفاق نهاية دائمة للصراع. وكان البابا قد أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتقاده الحرب مع إيران.
وقال ليو، وهو أول بابا من الولايات المتحدة، لصحفيين أمام مقر إقامته في كاستل جاندولفو بإيطاليا "ستظل هناك نقاط عدة بحاجة إلى تسوية، لكن من الأفضل دائما القيام بذلك عبر الحوار والمفاوضات، وليس بالعودة إلى الحرب".
وأضاف "آمل أن يكون هذا الاتفاق حلا حقيقيا للحرب، وأن تكون الحرب قد انتهت فعلا، وأن نتمكن من المضي قدما".
المصدر: رویتر