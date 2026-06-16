بابا الفاتيكان: أشكر الرب على اتفاق السلام المؤقت بين أمريكا وإيران

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد البابا ليو الرابع عشر اليوم الثلاثاء 16 حزیران/یونیو 2026، ​بالاتفاق المؤقت بين الولايات ‌المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قائلا "أشكر الرب" على ​استعداد القوتين لإضفاء الطابع ​الرسمي على اتفاقهما يوم الجمعة القادم.

وعبر ⁠بابا الفاتيكان عن أمله ​في أن يضع الاتفاق نهاية ​دائمة للصراع. وكان البابا قد أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​بعد انتقاده الحرب مع ​إيران.

وقال ليو، وهو أول بابا من الولايات ‌المتحدة، ⁠لصحفيين أمام مقر إقامته في كاستل جاندولفو بإيطاليا "ستظل هناك نقاط عدة بحاجة إلى ​تسوية، لكن ​من ⁠الأفضل دائما القيام بذلك عبر الحوار والمفاوضات، ​وليس بالعودة إلى الحرب".

وأضاف "آمل ​أن ⁠يكون هذا الاتفاق حلا حقيقيا للحرب، وأن تكون الحرب ⁠قد ​انتهت فعلا، ​وأن نتمكن من المضي قدما".



المصدر: رویتر