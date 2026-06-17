موسكو تعلن دعمها لمذكرة "تفاهم إسلام آباد" لإنهاء الصراع بين طهران وواشنطن

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أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مستجدات "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والثنائية.

وخلال الاتصال الذي جرى اليوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، أعرب لافروف عن ترحيب بلاده بالتوصل إلى الصيغة النهائية لنص مذكرة التفاهم، مؤكداً دعم روسيا الكامل لتنفيذ كافة بنودها بما يضمن تعزيز الاستقرار.

من جانبه، استعرض الوزير الإيراني تفاصيل المذكرة، مشدداً على ما وصفه بـ"المسؤولية التي تقع على عاتق الولايات المتحدة" في ضمان التنفيذ الدقيق لبنود الاتفاق. كما أكد عراقجي على ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان في سياق الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

واتفق الجانبان على ضرورة حشد الدعم الدولي، لاسيما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإنجاح هذا التفاهم. كما شددا على أهمية استمرار التنسيق الدبلوماسي بين دول المنطقة لترسيخ قيم السلم والأمن الإقليميين.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وهو المسار الذي بدأ بوساطة باكستانية عقب وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل الماضي.

ويستند نص التفاهم الحالي إلى مقترح إيراني مكون من 14 بنداً، خضع لمراجعات مكثفة بين طهران وواشنطن على مدار الشهرين الماضيين. وبحسب الجانب الإيراني، يقضي الاتفاق بوقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، ورفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل وفوري.





المصدر: وسائل اعلام الایرانیة