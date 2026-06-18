طهران تؤكد توقيع اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

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أربيل (كوردستان24)- أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، توقيعها رسمياً على اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وهو الإعلان الذي جاء متناغماً مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قوله: "لقد انتهت صياغة نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بتوقيع الرئيسين، وحان الوقت الآن لاختبار مدى جدية تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع".

وأوضح بقائي أن عملية التوقيع تمت "إلكترونياً"، مشيراً إلى أن إقامة مراسم احتفالية رسمية لم تكن ضمن أجندة الجانب الإيراني. وبرر المتحدث اللجوء إلى توقيع أرفع المسؤولين في البلدين (الرئيسين) بأنه يضع الطرفين أمام مسؤوليات قانونية وسياسية جسيمة، ويجعل عواقب عدم الامتثال أكثر شدة، وذلك "استناداً إلى التجارب السابقة"، بحسب تعبيره.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في وقت سابق عن ترتيبات لإقامة حفل توقيع غداً الجمعة في منتجع "بورغنستوك" بمدينة لوسيرن، في حين كانت تقارير إيرانية سابقة قد أشارت إلى أن الوثيقة سيوقعها كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.

وتضع "مذكرة تفاهم إسلام آباد" خارطة طريق زمنية لإنهاء التوتر، وتتضمن البنود الرئيسية التالية:

العقوبات والنفط: تعهدت الولايات المتحدة بالتعليق الفوري لعقوباتها على بيع النفط الإيراني فور التوقيع، مع الالتزام برفع كافة العقوبات الأخرى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية فترة تفاوض تمتد لـ 60 يوماً.

مضيق هرمز: في المقابل، تلتزم طهران بالسماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بشكل كامل في مضيق هرمز الاستراتيجي خلال 30 يوماً، لإنهاء حالة الإغلاق التي أثرت سلباً على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

الملف النووي والإعمار: نص الاتفاق على إطلاق جولة مناقشات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دولي مخصص لإعادة إعمار إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.

يُذكر أن هذا الاتفاق يمثل تحولاً دراماتيكياً في مسار العلاقات الإيرانية الأمريكية، ويهدف بالأساس إلى نزع فتيل الأزمات المتصاعدة في المنطقة وتأمين إمدادات الطاقة العالمية.