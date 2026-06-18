إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين خلال الاشتباكات المستمرة في جنوب لبنان، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولاً دبلوماسياً بارزاً بوقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن الجندي "ألكسندر فيلين" (29 عاماً)، قُتل يوم أمس الأربعاء خلال مواجهات مسلحة في الجبهة الشمالية. وأضاف البيان أن سبعة ضباط وجنود من قوات الاحتياط أصيبوا بجروح متفاوتة، وصفت حالة بعضهم بالمتوسطة والبعض الآخر بالطفيفة.

وتزامن الإعلان عن هذه الخسائر مع توقيع "مذكرة تفاهم" تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تهدف إلى وضع حد للعمليات العسكرية على كافة الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية.

وبحسب التقارير الميدانية، فقد شهدت حدة الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل تراجعاً ملحوظاً فور الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران، إلا أن العمليات العسكرية لم تتوقف بشكل كامل حتى الآن.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، كانت السلطات اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بأن الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 3800 شخص. وفي المقابل، سجل الجانب الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي مقتل 31 جندياً ومقاولاً مدنياً واحداً جراء التصعيد على الحدود اللبنانية.