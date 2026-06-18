إزاحة الستار عن تمثال شارل ديغول في أربيل.. محطة جديدة لتعزيز العلاقات الكوردستانية الفرنسية

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أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة أربيل، مساء اليوم الخميس18 حزيران 2026، مراسم إزاحة الستار عن تمثال الرئيس والجنرال الفرنسي الراحل شارل ديغول، بحضور ممثلين عن القيادة الكوردستانية وشخصيات سياسية ودبلوماسية محلية ودولية.

وجرت المراسم بحضور سيداد بارزاني ممثلاً عن الرئيس مسعود بارزاني، إلى جانب ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كوردستان، وعدد من القناصل والمبعوثين الدبلوماسيين.

وسلطت الكلمات التي أُلقيت خلال الحفل الضوء على المحطات التاريخية في حياة ديغول، والعلاقات التي جمعته بالزعيم الكوردي الراحل مصطفى بارزاني وحركة التحرر الكوردية، فضلاً عن التذكير بالرسالة التاريخية التي بعثها مصطفى بارزاني إلى ديغول عام 1968، بوصفها إحدى المحطات المهمة في مسار العلاقات بين الجانبين.

وأكد المشاركون أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين إقليم كوردستان وفرنسا، التي تُعد من أبرز الدول الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الكوردي على مدى العقود الماضية.