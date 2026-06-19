حملة توقيفات جديدة في صفوف المعارضة التركية

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أربيل (كوردستان 24)- واصلت الحكومة التركية تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المعارضة، شملت الجمعة توقيف نحو 40 من أعضاء حزب الشعب الجمهوري الذي يواجه أصلا أزمة حادة في قيادته.

وفي هذا الإطار، أُُصدِرَت الجمعة 47 مذكرة توقيف بتهمة "الفساد"، واعتُقِل 37 شخصا متهمين بمنح رخص بناء غير صالحة في جزر الأمراء.

ومن بين هؤلاء رئيس بلدية هذا الأرخبيل الصغير قبالة سواحل إسطنبول، وفق ما أفاد مدعي عام إسطنبول، موضحا أن العمليات نُفّذت في "أربع محافظات"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشارت وسائل الإعلام التركية بأن توقيفات أخرى بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة والتلاعب بالمناقصات وإساءة استعمال السلطة، استهدفت هذا الأسبوع بلديات إزمير (غرب تركيا)، معقل حزب الشعب الجمهوري على ساحل بحر إيجه، ومرسين (في الجنوب)، ومنطقتين من إسطنبول.

وتُنفَّذ كل هذه التوقيفات بأمر من مدعي عام إسطنبول في إطار التحقيق في "الفساد" الذي يستهدف مسؤولي الحزب منذ أكثر من عام. وقد أدى هذا التحقيق إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول الواسع الشعبية أكرم إمام أوغلو منذ آذار/مارس 2025.

وبات حزب الشعب الجمهوري، وهو الأقدم في تركيا، مستهدفا من الحكومة منذ فوزه الكبير في الانتخابات البلدية في آذار/مارس 2024.

وكان الحزب الذي يملك أكبر عدد من مقاعد البرلمان بين قوى المعارضة، اختار أكرم إمام أوغلو مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028.

ويشهد الحزب راهنا أزمة حادة على مستوى قيادته، إذ صدر قرار قضائي في 21 أيار/مايو ألغى فوز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية عام 2023، وأعادها إلى سلفه كمال كيليتشدار أوغلو.