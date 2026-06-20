سقوط طائرة مسيرة من طراز "شاهد 101" قرب منزل محمد الحلبوسي في الكرمة

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أربيل (كوردستان 24)- سقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد 101" في ناحية الكرمة التابعة لمحافظة الأنبار، بالقرب من منزل رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي. وأدى الحادث إلى اندلاع حريق داخل ممتلكات رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وأفاد مصدر أمني خاص لـ "كردستان 24"، اليوم السبت 20 حزيران 2026، بسقوط الطائرة المسيرة (إيرانية الصنع) قرب منزل محمد ريكان الحلبوسي، رئيس حزب تقدم ورئيس مجلس النواب السابق، في ناحية الكرمة بمحافظة الأنبار.

وبحسب المصدر، فإن أجزاءً من الطائرة المسيرة سقطت داخل ممتلكات هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، مما تسبب بنشوب حريق في موقع الحادث. وعلى الفور، وصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماد النيران ومنع وقوع إصابات.

وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات الأمنية أي توضيح رسمي يكشف ما إذا كانت الطائرة قد سقطت نتيجة خلل فني أم جرى إسقاطها عمداً. يشار إلى أن ناحية الكرمة تُعد المعقل الرئيسي والقاعدة الاجتماعية والسياسية لكل من محمد الحلبوسي وهيبت الحلبوسي.

وتُعرف مسيرة "شاهد 101" بصغر حجمها ومحركها الصامت، وغالباً ما تُستخدم من قبل الجماعات المسلحة في المنطقة لتنفيذ هجمات دقيقة بعيدة المدى، كما يصعب رصدها بواسطة الرادارات نظراً لقدرتها على الطيران بارتفاعات منخفضة.