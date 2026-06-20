غدا…توقف معاملات قسم الإجازات في دوائر المرور بإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، اليوم السبت، أن جميع معاملات قسم الإجازات في دوائر المرور بمختلف مناطق الإقليم ستتوقف يوم الأحد 21 حزيران 2026، بسبب بعض المشاكل التقنية.

وأوضحت المديرية أن أقسام الإجازات والتسجيل في محافظة دهوك وقضاءي عقرة وإدارة زاخو المستقلة، لن تستقبل أيضاً أي معاملات عبر النظام الإلكتروني الجديد.

وقدمت المديرية اعتذارها للمواطنين، مؤكدة أنها تعمل على معالجة الخلل بأسرع وقت، وسيتم إعلام المواطنين باستئناف العمل فور حل المشكلة.