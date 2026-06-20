مونديال 2026: ألمانيا تحقّق فوزاً صعباً على ساحل العاج

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أربيل (كوردستان 24)- قلبت ألمانيا الطاولة على ساحل العاج بفضل ثنائية البديل دينيز أونداف 2-1 وبلغت دور الـ32 في مونديال 2026 لكرة القدم، السبت في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن المجموعة الخامسة.

وتأخرت ألمانيا بهدف فرانك كيسييه (30) لكن أونداف سجل التعادل بعد ثماني دقائق من دخوله (68) والفوز في الوقت القاتل (90+4).

ورفع "مانشافت" رصيده إلى ست نقاط وبإمكانه أن يضمن صدارة المجموعة في حال عدم فوز الإكوادور على كوراساو في وقت لاحق.

وواصلت ألمانيا تفوّقها على منتخبات قارة إفريقيا في النهائيات محققة فوزها السادس من 9 مواجهات، إلى جانب تعادلها في مباراتين وخسارتها واحدة أمام الجزائر في مونديال 1982.

كما تابعت سلسلة انتصاراتها المتتالية التي وصلت إلى 11 في كل المنافسات، واقتربت من رقمها القياسي الخاص (12 انتصارا) الذي حققته بين أيار/مايو 1979 وحزيران/يونيو 1980.