مصرع المتسلق العالمي نيرمال بورجا و9 آخرين بينهم عُمانية في انهيار جليدي بباكستان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مصادر رسمية وشركات رحلات استكشافية، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2025، وفاة المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا وتسعة متسلقين آخرين، بينهم المتسلقة العُمانية نظيرة الحارثية، إثر انهيار جليدي في جبل "برود بيك" الواقع بسلسلة جبال "قراقرم" على الحدود الباكستانية الصينية.

ونقلت التقارير عن شركة "إليت إكسبيد" للرحلات أن بورجا وفريقه، الذي يضم خمسة نيباليين وأمريكياً وصينياً وباكستانياً بالإضافة إلى المتسلقة العُمانية، قضوا جراء كتلة ثلجية منهارة حاصرتهم عند ارتفاع 6600 متر يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم تأكيد وفاتهم والعثور على الجثامين اليوم في إقليم جيلجيت بالتستان.

ويعد نيرمال بورجا (43 عاماً) أحد أبرز الأسماء في رياضة تسلق الجبال عالمياً، حيث سجل في عام 2019 رقماً قياسياً بتسلق أعلى 14 قمة في العالم خلال ستة أشهر فقط، واكتسب شهرة دولية واسعة من خلال الفيلم الوثائقي "14 قمة: لا يوجد مستحيل".

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء العُمانية وفاة المتسلقة نظيرة بنت أحمد الحارثية، مشيرة إلى العثور على جثمانها أسفل موقع الانهيار بعد أن جرفتها الثلوج. وتعتبر الحارثية أول امرأة عُمانية تبلغ قمة جبل إيفرست في عام 2019، وأول امرأة عربية تبلغ قمة جبل "آما دابلام" في الهيمالايا، ولها سجل حافل في تسلق القمم التي تزيد ارتفاعاتها عن 8000 متر.

ويُصنف جبل "برود بيك" البالغ ارتفاعه 8051 متراً في المرتبة 12 ضمن قائمة أعلى الجبال في العالم، ويُعرف بصعوبة تضاريسه وتكرار الانهيارات الجليدية فيه.