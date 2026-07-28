بمواجهة حاسمة أمام فريق سعودي.. سيدات "الهلال" بطلات سوريا يخضن تحدياً تاريخياً في بطولة غرب آسيا بالأردن

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أربيل (كوردستان24)- تنطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان منافسات بطولة غرب آسيا لأندية السيدات لكرة القدم، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم لغاية 5 آب المقبل، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء. حيث يستهل نادي الهلال – بطل الدوري السوري القادم من مدينة القامشلي – مشواره القاري التاريخي اليوم بمواجهة مرتقبة وقوية أمام ممثل المملكة العربية السعودية، في أول ظهور خارجي لنادي الهلال عبر تاريخه.

وتسعى "سيدات القامشلي" من خلال هذه المشاركة إلى تجاوز حدود الألقاب المحلية، وإثبات وجودهن كرقماً صعباً على المستوى الإقليمي، رغم قوة المنافسة وطبيعة التحديات التي واجهت الفريق خلال مرحلة الإعداد.

تحضيرات مكثفة وتعزيزات دولية

وفي إطار الاستعداد للبطولة، خاض فريق الهلال معسكراً تدريبياً مكثفاً في العاصمة دمشق استمر لعدة أيام، ركز خلاله الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية وزيادة الانسجام بين اللاعبات لتجاوز النقاط السلبية السابقة. كما عزز النادي صفوفه بضم عدد من أبرز نجمات المنتخب الوطني السوري لكرة القدم لرفع جاهزية الفريق.

وفي تصريح لمدرب نادي الهلال، ديلان خالد، لكوردستان24، أكد فيه على الروح المعنوية العالية للفريق رغم ضيق الوقت، قائلاً: "نستعد اليوم لخوض منافسات بطولة غرب آسيا؛ حيث أقمنا معسكراً تدريبياً في القامشلي بغرب كوردستان، ثم استكملنا معسكرنا في دمشق لمدة 12 يوماً قبل التوجه إلى الأردن. ورغم أن الفترة التحضيرية كانت قصيرة وكان المفترض أن نستعد لمدة شهرين على الأقل، إلا أننا نمتلك الإرادة والمعنويات العالية للمنافسة إلى جانب أندية من السعودية، الأردن، لبنان، العراق، والإمارات، ونأمل تحقيق نتائج جيدة".

إصرار ورغبة في ترك بصمة تاريخية

من جانبهن، أبدت لاعبات الهلال إصراراً كبيراً على تقديم مستويات تليق باسم النادي والكرة السورية؛ حيث أوضحت اللاعبة فريال مصطفى تفاصيل التدريبات قائلة: "التدريبات تسير بشكل إيجابي للغاية، حيث نخوض تدريبات صباحية ومسائية لنكون في أتم الجاهزية لتحقيق نتائج جيدة ورفع اسم نادي الهلال. نأمل أن نحقق نتائج مشرفة على مستوى غرب آسيا، وألا تكون مشاركتنا اسمية فقط، بل أن نحقق ما يرضي جماهيرنا".

فيما أكدت اللاعبة آية محمد على جاهزية الفريق النفسية والبدنية لمباراة اليوم والبطولة ككل، بقولها: "نحن في أتم الاستعداد لبطولة غرب آسيا. في الحقيقة، كانت الفترة التحضيرية قصيرة جداً، ولكن رغم ذلك اتخذنا كافة الترتيبات، ونحن على قناعة تامة بأننا سنحقق نتائج إيجابية".

طموح يكسر التحديات

يبدأ نادي الهلال مشواره اليوم في البطولة بمواجهة نارية أمام الفريق السعودي، حيث تطمح سيدات القامشلي إلى تجاوز كافة العقبات وترسيخ اسمائهن في تاريخ الرياضة النسوية الإقليمية، وهو ما يعكسه حجم الإصرار والانضباط الكبيرين خلال التدريبات الأخيرة.

تقرير: أنور عبداللطيف - دمشق – كوردستان 24