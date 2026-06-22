مصر تحقّق أول فوز في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم

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أربيل (كوردستان 24)- حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخه مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي 3-1 الأحد في فانكوفر الكندية، ما وضعه على مشارف التأهل إلى دور الـ32 لنسخة 2026 المقامة في أميركا الشمالية.

وحولت مصر تخلفها بهدف لفين سورمان (15) إلى فوز بفضل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (58) ومحمد صلاح (67) والبديل محمود حسن "تريزيغيه" (82)، رافعة رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا اللتين تعادلتا الأحد أيضا 0-0.

وبعد مشاركة أولى عام 1934 خاضوا خلالها مباراة واحدة، وأخريين عامي 1990 و2018، نجح "الفراعنة" أخيرا في تحقيق فوزهم المونديالي الأول خلال نسخة استهلوها بتعادل مع بلجيكا 1-1.

وبما أنه يتأهل إلى دور الـ32 بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، تبدو حظوظ مصر بنقاطها الأربع مرتفعة جدا لحجز بطاقتها.

ويلتقي "الفراعنة" في الجولة الختامية مع إيران الجمعة في سياتل الأميركية، فيما تلعب بلجيكا ونيوزيلندا في فانكوفر.